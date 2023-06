Liberaron a mecánico que atropelló y mató a cadete: "Nunca nos pidió perdón"

Vanesa, la hermana de Damián Orgaz, el cadete fallecido en un siniestro vial en 2016, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, luego de que dejaron en libertad al conductor que lo mató. El caso generó repudio y pedidos de la OGN Compromiso Vial.

“Mató a una persona. Le dieron libertad, pero la jueza a mí no me dio a mi hermano. Tendría que haber cumplido los nueve años de prisión, aunque eso no es nada”, reclamó Vanesa.

“Valió la pena la lucha, sino era un caso más. Como es la Justicia acá queda todo en la nada. Nunca nos pidió perdón. Ante el tribunal se mostró arrepentido. Damián empezaba el turno de cadetería”, recordó luego.

Y remarcó: “Si dan una condena hay que cumplirla. El que es un asesino lo será toda la vida”.

La explicación legal

La fiscal Valeria Piazza Iglesias dialogó con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y precisó: “Está previsto dentro del Código Penal, si se cumplen los dos tercios de la condena y los informes están bien, que hay derecho a libertad condicional”.

“Hasta el día de ayer son casi 7 años y medio que estuvo preso (el mecánico), de 9 que tenía de condena. Entiendo que los familiares quieran que se cumpla, pero hay un artículo que establece la libertad condicional”, cerró.