Condenan a quienes debían cuidar a un niño que murió ahogado en una colonia

Los jueces María Isabel Más Varela, Rafael Coria y Paula Álvarez condenaron a tres de los cuatro acusados como responsables de la muerte de un niño de 4 años que se ahogó en una pileta de una colonia de verano.

Francesco Martino Gallardo tenía 4 años cuando la tarde del 13 de diciembre de 2018 se ahogó en la pileta del polideportivo de la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez.

Por este hecho la fiscal Valeria Piazza Iglesias acusó de homicidio culposo al guardavidas, dos profesores de educación física y la coordinadora de las actividades de la colonia.

Los jueces consideraron que el guardavidas y los docentes omitieron sus deberes de cuidado al no vigilar debidamente al niño, lo que resultó en su muerte por asfixia por sumersión.

Por esta razón, el guardavidas Mario Guillermo B. y los profesores de educación física Brian Ezequiel M. y Carla Daniela P. fueron condenados a 3 años de prisión condicional como coautores de homicidio culposo y fueron suspendidos por 6 años en el ejercicio de sus profesiones. La coordinadora de las actividades de la colonia, Georgina Soledad L., fue absuelta por el beneficio de la duda.

“El veredicto era lo que esperábamos. El tema es que llegué a esta instancia después de muchas trabas. Quería que me escuchen. Haga lo que haga, la vida de mi hijo no me la devuelve nadie. Pero ellos jamás pidieron disculpas ni se hicieron cargo”, dijo Edith, la mamá del niño, en contacto con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.