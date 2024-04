La óptica del tributarista Fraga sobre el Paquete Fiscal del Gobierno

El Gobierno Nacional presentó un nuevo proyecto de Paquete Fiscal en el Congreso de la Nación, que se debatirá en simultáneo con la Ley Bases. En ese marco, se plantean distintos cambios respecto de la actualidad, entre los que se incluiría una moratoria y blanqueo, además de un incremento en la base del monotributo y la reversión de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

El tributarista Diego Fraga señaló en diálogo con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que “vivir la situación fiscal de la Argentina es muy difícil, sobre todo para las Pymes”. “Las empresas grandes son las principales pagadoras”, añadió.

“Para poder sobrevivir, en la práctica acuden a negrear u otras formas de evadir impuestos. Esto lleva a que cada vez que inicia un nuevo gobierno se plantee una moratoria y un blanqueo. Son herramientas que al Gobierno le permite transformar un stock de dinero en un flujo”, explicó.

De ese modo, Fraga explicó que en caso de avanzar el blanqueo, la medida prevé que hasta 100.000 dólares se puedan declarar y no depositarlos, aunque es por grupo familiar. “La seguridad jurídica es lo más importante. Hay países con presión impositiva alta, pero confianza. En Argentina no ocurre. Uno de los grandes problemas es que el Poder Judicial no pone límites a la presión fiscal”, continuó.

En tanto, explicó que por encima de los 100.000 dólares se podría seguir regularizando, con tres tipos de alícuotas, del 5, 10 o 15 por ciento, dependiendo de cuándo se ingrese. “Otra posibilidad a costo 0 por encima de los 100.000 es depositando en cuentas especiales en bancos o sociedades de bolsa. Mientras esté depositado no va a tener que pagar impuestos”, subrayó.

En tanto, el impuesto a las ganancias regresaría con un mínimo no imponible de 1.800.000 pesos brutos para los solteros y en 2.200.000 pesos para los casados con hijos, y se actualizaría anualmente desde 2025 por IPC. Por último, respecto del monotributo la categoría A podría facturar hasta 6.450.000 de pesos anuales, y la categoría K hasta 68 millones de pesos.