Julio Orselli, en Cadena 3: su adiós a los medios y la herencia que jamás cobró

Julio Orselli, histórico presentador de radio y televisión que triunfó durante décadas en Rosario, visitó el estudio central de Cadena 3 Rosario y compartió historias inolvidables junto a Alberto Lotuf y Mirta Andrín.

Los principales conceptos de la entrevista, a continuación:

Su adiós a los medios. “La garganta y el físico estaban bien para estar en cámara. Me cansé. Llegué a Rosario en 1966 y hace 9 años que no estoy en los medios. Pero siempre está el micrófono cerca de mí. Me cansó la distancia de ir hasta el canal. Nunca pegué un portazo. Alberto Gollán buscaba el diálogo. Me decía ‘cordobés calentón’. Le debo muchísimo a él, cuando hablaba de mí decía que yo era su pollo. Y le iban bien los negocios. Nunca discutimos feo. No pasó nada extraordinario, fue mucha dedicación, muchas horas. Era cansancio. Ahora el formato de noticiero cambió. Un día vino Hugo Moser a enseñarnos cómo movernos en el canal. A los dos días se fue, dijo que no había nada que enseñarnos”.

Su historia junto a Mirta Andrín. “Cuando Mirta llegó de San Nicolás, ¡qué linda mina! ¡Era un pendejón! Yo he soñado con ella. Ella era mi asesora amorosa”.

La herencia que jamás cobró. “Había mucha guita de herencia. Una tía me pidió que fuera a vivir con ella a Italia. A plata de ahora, eran unos 600 mil euros en propiedades. Cuando falleció, fui y me había dejado poco dinero para repartir entre tres hermanos, unos 50 mil dólares para cada uno. Un cura se quedó con la mayoría del dinero”.