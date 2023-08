Juan Monteverde: "Quiero un proyecto político igual de diverso que la sociedad"

Juan Monteverde estuvo presente este jueves en los estudios de Cadena 3 Rosario y repasó sus principales propuestas políticas. En Siempre Juntos, brindó sus miradas e ideas para gobernar la ciudad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ideología y gestión. “Hoy no es tanto izquierda o derecha. En el debate se vio como el intendente quería usar cosas viejas. Esas formas de hacer política y etiquetar todo fracasó. Yo quiero un proyecto político igual de diverso que la sociedad. Para cambiar las cosas hay que animarse a discutir todo. Llegamos hasta acá por ser conservadores. Es o dejar las cosas como están o cambiarlas.

Que te pasen a buscar la basura no es izquierda o derecha, lo mismo que el transporte público o la burocracia de los trámites. Hace 10 años me propuse pensar una ciudad distinta, con una forma de hacer política diferente. Fundamos escuelas de gestión social sin ser gobierno.

Queremos proponerles a otras fuerzas políticas sacarnos la camiseta del partido y trabajar por una Rosario sin miedo. Es un especio de Rosario, para Rosario, sin grietas. El intendente quería poner una grieta, que en la ciudad nunca existió”.

Grieta y encuestas favorables. “Convocamos a lo mejor del socialismo, del peronismo y radicales. No me importan las etiquetas. Quiero que trabajemos sin dividirnos por la ciudad. Hace cuatro años Javkin se comprometió a que la grieta no entre en Rosario. Hoy se sube a la grieta y quiere traerla a la ciudad, proponiendo enfrentamiento en vez de unidad.

En las encuestas estamos bien, y en la calle encontramos entusiasmo. Hay un sentimiento general de cambio. Nuestros votantes, la mayoría, es la clase media. Nos vota el segundo anillo, que no es microcentro ni periferia”.

Diálogo con empresarios. “Es necesario un equilibrio entre cambiar y ser el mismo. Es maduración, que no significa lo mismo que traicionarse. Nos reunimos con todos los sectores para eliminar prejuicios y tender puentes. Muchos vieron que tenemos un plan de desarrollo.

Hace años que al sector privado la política no le propone un proyecto de futuro. Haciendo el metro, norte-sur, es la obra más importante de la historia de la ciudad. Por donde pasa el metro crece el valor del metro cuadrado. Cuando hablamos de cosas concretas nos ponemos de acuerdo”.

Inseguridad. “Hay que ir por la ruta del dinero narco para frenar la ola de violencia. Desde la ciudad se puede hacer. Hay que urbanizar los barrios populares, llevar oportunidades donde no las hay, para eso creamos una empresa de desarrollo urbano. Necesitamos un Estado eficiente”.

Eficiencia. “Queremos cambiar los negocios de la política y el aparato estatal. Donde se jubila una enfermera, entra el amigo de un funcionario, no una enfermera. Hay que hacer un cambio radical. Los que entran conmigo a la Municipalidad, se van cuando termina el mandato”.

Seguridad, cuidacoches y transporte. “El problema es lo que te piden y lo que te dan. Cuando te roban la cámara de seguridad no está. Cuando pisás la senda peatonal con el auto, la cámara sirve para la multa. Debe haber normas, pero con coherencia. Si funciona la cámara de fotomultas, que funcione la de videovigilancia.

Hace cuánto hablamos de cuidacoches, ¿y quién aportó una solución? Ofrecemos un sistema que funciona en Punta del Este. Para terminar con las extorsiones, hay que generar un sistema de estacionamiento cuidado. En vez de una máquina de estacionamiento medido, propongo que a los cuidacoches que trabajan bien se los pongan en el área de estacionamiento. Que te cobren y te brinden un servicio. Eso se paga en una zona, en el resto está prohibido.

La basura y el transporte, hasta antes de Javkin más o menos funcionaba. Es un tema clave en la ciudad. el intendente hoy no controla a la empresa que brinda el servicio. Se generan 800 toneladas de basura diaria, se recicla el 5 por ciento. Es ineficiente.

El eje de nuestro gobierno es mejorar el transporte existente y generar el del futuro. Hoy las líneas rentables las tienen los privados, y las deficitarias el sistema público. El Boleto Gratuito y la SUBE inyectaron dinero, pero el sistema está peor. No es un problema de recursos, es un tema de gestión. Córdoba se quedó con recursos que no se quedó Rosario, por no presentar propuestas.

Elecciones nacionales. “Arriesgar una respuesta en el balotaje…es irresponsable. En el contexto que vive la ciudad, es complicado meter más divisiones y enfrentamientos. Quiero proteger este espacio que es de Rosario y para Rosario. No me vieron haciendo campaña con candidatos nacionales, porque la solución para la ciudad depende de los rosarinos. La grieta nos trajo hasta donde estamos. Queremos cambiar la lógica de oficialismo y oposición. Yo a Javkin siempre le llevé propuestas”.