Horacio Tomás Liendo: "La emisión es una estafa para el pueblo argentino"

El presidente Javier Milei aseguró en una entrevista televisiva que buscará llevar al Congreso una norma en la que se penalice la emisión monetaria. Horacio Tomás Liendo, secretario de Coordinación del Ministerio de Economía durante la gestión de Carlos Menem (1992-1996) y creador de la Ley de Convertibilidad que instrumentó el entonces ministro Domingo Cavallo, impulsa desde hace años una medida de esas características.

En ese marco, el ex funcionario reveló que no solo no está restringida la emisión monetaria en la Argentina, “sino que la Carta Orgánica no establece límites precisos a ello”. “Eso ha permitido que se multiplique por 700 o más la base monetaria desde la salida de la convertibilidad, a la par que sacaron reservas del Banco Central para pagar deuda del Tesoro”, continuó en diálogo con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

“Yo trabajé sobre un esquema bimonetario, el cual sobre el peso se establecían una serie de restricciones para la emisión y se creaban una serie de tipos penales para criminalizar la estafa que se comete contra el pueblo argentino en esta materia, que deteriora los ingresos que cada uno recibe en pesos”, añadió.

Liendo indicó que a partir de ello, “la pena sería de uno a seis años”, aunque su intención “era agravada, de tres a seis años para que hubiera cumplimiento de prisión efectiva”.