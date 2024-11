Habló la abogada de Gabriel Fernández: "No hay denuncia formal"

Alfonsina Muñiz, abogada defensora de Gabriel Fernández, brindó declaraciones para aclarar lo sucedido con su representada, que cambió su identidad de género por autopercibirse mujer y pasó a llamarse Gabriela Anahí Fernández. El caso es que está acusada de violar y dejar embarazada a otra interna de una cárcel de Córdoba.

“No hay pruebas científicas porque no hay denuncia formal del hecho. En 2018 ella se planteó el cambio, yo no era su defensora. El Servicio Penitenciario aplicó la perspectiva de género para este caso. Y en este caso ,el cambio no impacta en la calificación legal”, precisó Muñiz en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“No digo que no haya conductas violentas, no es que ella no hizo nada, se está investigando. Pero las conductas violentas ocurren con personas de mismo o diferente género y sexo”, explicó, y amplió: “Hay un principio general de separación en razón del sexo, es ley. Hubo colectivos discriminados y estigmatizados estructuralmente. Hay una ley, se puede o no estar de acuerdo, pero la ley está. Conflictos y sanciones hay con todos los géneros”.

Además, la abogada señaló: “Está condenada por lesiones y privación de la libertad, contra su pareja, en 2016. Caemos siempre a si es hombre o mujer. Entiendo la inquietud, está en la sociedad y nos inquieta. Es un debate mucho más lejos, hay que ver cómo integramos en la sociedad a otros colectivos”.