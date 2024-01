Siempre Juntos Rosario Gabriel, joven alcanzado por rayo en San Luis: "No sentí nada, me morí un rato" Audio

El pasado fin de semana en la provincia de San Luis una tormenta eléctrica hizo descarga en un joven de 26 años. El muchacho se encontraba próximo a un árbol, cuando un rayo lo conectó. Milagrosamente, Gabriel Berón vivió para contarlo.

Según su relato, volvía de un cumpleaños cuando se cruzó con conocidos en una plaza a dos cuadras de su vivienda. En ese momento, ya con la tormenta desatada, el rayo lo golpeó. “Quedé inconsciente en el piso, no recuerdo nada. No sentí nada, me morí un rato”, contó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

En diálogo con Fernando Carrafiello, Gabriel señaló: “Me desperté en el hospital, donde me estaban bañando. Pregunté qué había pasado porque no entendía”. “Me mostraron el video en el que me cayó el rayo. Supuestamente, fue por una cadenita que tenía que lo habría atraído”, añadió.

Berón destacó que los médicos le confesaron que lo que sucedió con él fue “un milagro”. “Estaba como que había corrido una maratón en dos segundos, todo contracturado y sin poder respirar bien”, continuó.

Por último, Gabriel se refirió al accionar de sus amigos, con quienes estaba en la plaza cuando el rayo lo alcanzó: “Los chicos salieron corriendo y buscaron gente. Estoy agradecido con lo que hicieron, no sé cómo hubiese reaccionado”.