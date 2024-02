Empleada que detuvo ladrón: "Fue la bronca de que le apuntaran a mi compañera"

Un delincuente fue reducido y detenido por empleadas de una heladería de la zona norte de la ciudad. El hecho ocurrió el domingo por la noche, cuando el sujeto abordó a las trabajadoras con un arma falsa.

Cuando el ladrón se marchaba con el dinero, una de ellas lo redujo a golpes. La heroica reacción fue captada por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se puede ver desde el momento en el que el delincuente saca la pistola, y la apoya al costado del mostrador para pedirle la recaudación.

Jesica, la empleada que detuvo al delincuente, se refirió a lo que le tocó vivir y refirió que fue una reacción a partir de que el sujeto apuntó a su compañera. "El muchacho saludó nervioso, se acercó y sacó el arma mientras le pedía la plata a mi compañera", recordó en diálogo con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

En la misma línea, reveló que su accionar "fue a partir de ver que apuntaban a mi compañera". "La semana pasada le había pasado a otra. Esta impunidad me tiene cansada, entonces, simplemente se me pasó por la cabeza agarrarlo", añadió.

"No sé defensa personal ni nada, fue un instinto", remarcó la mujer. Además, comentó: "Fue la bronca de que le apuntaran a mi compañera y estuviera en riesgo su vida".

"Cuando forcejeo con el chico, me apunta y me dice que me iba a pegar un tiro. Traté de sacarle el arma y ahí es cuando me di cuenta que era falsa. Me enojé más por el mal momento que nos estaba haciendo pasar con una pistola de juguete", subrayó la joven de 22 años.

Luego, al darle la espalda a las empleadas, una se percató de que el arma era de utilería y saltó sobre él. Tras la golpiza, las mujeres cerraron persianas para retenerlo y esperaron a que lleguen los efectivos policiales.

La trabajadora logró recuperar el dinero que le había sacado, ya que el ladrón, que aseguró que era la primera vez que delinquía, le fue devolviendo los billetes. “Dejame ir, te lo pido por favor”, le suplicaba el delincuente, quien quería marcharse antes de que llegara la Policía.

"Le dije que entendía la situación, pero si no entiende las consecuencias de sus actos no va a poder salir adelante nunca", destacó Jesica.

"Cuando era chica no teníamos para comer, pero jamás se nos pasó por la cabeza salir a robar. Mis papás me enseñaron a trabajar y estudiar, que se sale adelante", concluyó.