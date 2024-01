Doble crimen: "Una nota decía que iba a matar a la mamá y al marido"

Un doble crimen sacudió la zona del barrio Acindar este fin de semana. Sucedió en Vera Mujica al 4800: fueron asesinados una mujer de 53 años y un hombre de 65. Una vecina aseguró que el homicida es el hijo de la señora.

Ayelén, que se encontró con la escena, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y expresó: “La encontré porque tenía la llave. Me quería como a una hija. Me decía que cuando le pase algo no dude en ir. Estaba amenazada por el hijo, que ya le había mordido la cara”.

“Me pareció raro que estuviera el negocio cerrado. Vino el empleado, Juan. Me dijo que el hijo le dijo que se había lastimado la cadera y que se había ido con la pareja al sanatorio”, señaló, y sumó: “Me pareció raro, ella siempre me avisaba las cosas. Le empecé a mandar mensajes y él se hacía pasar por ella. Me di cuenta porque ella siempre me mandaba audios”.

“Llamó a la policía y cuando entraron encontró a la mujer al lado de un freezer. Atrás al marido. Ambos estaban junto a bolsas. Él vivía arriba”, precisó.

Y cerró: “Había una nota que decía que primero iba a matar a la mamá y después al marido. Que iba a comprar un pasaje y se iba a ir a otro lado. Había bolsas con ropa de ellos, que se iban de vacaciones. Y después se iban a casar”.