Comerciantes del centro de Rosario denuncian robos de matafuegos

Comerciantes del centro de la ciudad denuncian un nuevo modus operandi de robo, en el que los delincuentes se hacen pasar por empleados de empresas de matafuegos. Los criminales solicitan los extintores para supuestamente realizar una recarga y, en algunos casos, incluso logran obtener dinero para el servicio inexistente.

"Hace unos días vino una persona representante de la empresa que nos provee a nosotros toda la recarga de matafuegos", relató Patricia al móvil de Cadena 3 Rosario. El empleado falso "vino a retirar uno de los equipos para recargarlos y me llamó la atención". "Le dije esperara que iba a hablar con el dueño de la empresa y se incomodó. Me respondió que iba a la cochera, a comunicarse con la empresa para confirmar si se tenía que llevar uno o dos de los matafuegos. Y no apareció más", continuó.

Al contactarse con su proveedor, Patricia descubrió que esta era una táctica comúnmente utilizada por ladrones: "Cuando me comuniqué con la empresa, enseguida me llamó a mí el dueño de la empresa de matafuegos y me dijo que era un modus operandi que estaban utilizando últimamente. Se hacían pasar por personal de esta firma, retiraban los equipos y que en realidad lo que estaban haciendo era robarlos".

Los equipos tienen un costo de más 100 mil pesos por cada unidad. A ello se le suma el dinero entregado para las supuestas recargas como pérdidas para los comerciantes.