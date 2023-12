Siempre Juntos Rosario Cococcioni: "Pullaro dijo que al que apague el inhibidor le corta las manos" Audio

La asunción de Maximiliano Pullaro en la provincia de Santa Fe marcó un presunto cambio de políticas en materia de seguridad. En los últimos días se sucedieron allanamientos en cárceles y la reubicación de internos de alto perfil. Asimismo, la Legislatura dio media sanción a leyes para el plan del gobierno, donde se encuentra la emergencia en seguridad, que incluye la construcción de una cárcel de máxima seguridad y la adhesión a la ley de narcomenudeo.

Pablo Cococcioni, flamante ministro de Seguridad, expresó que es clave resolver primero los problemas originados en las unidades penitenciarias. Por otro lado, adelantó que solicitaron una visita a El Salvador para conocer su realidad.

“Si no logramos enderezar lo que sucede con los crímenes ordenados desde la cárcel, para qué quiero reformar el Código Procesal Penal. Primero tenemos que tener medidas de control. Buscamos regular los recursos también de habeas corpus. Hemos creado una unidad para tomar intervención y apelar a los que se aprobaron en estos cuatro años”, expresó en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

Sin embargo, el funcionario remarcó que las normas “hay que establecerlas por ley y luego llenar un vacío”. La Provincia buscará hacer una diferenciación entre los internos de bajo y alto perfil, para establecer distintos criterios de cuidado y atención. “Creemos en la inserción de un segmento de la población. Pero hay otros que necesitan reglas diferenciadas. De afuera no tiene que entrarle nada a ese preso de alto perfil. Esta idea tiene media sanción y agradecemos a los legisladores, que han tomado conciencia de lo que sucede”, apuntó.

El ministro adelantó que Santa Fe tendrá una cárcel pensada para detenidos de alto perfil, que de manera escalonada podrá albergar a 3.000 internos. En su plan, generarán un grupo especial de guardiacárceles “que debe rotar para no generar un vínculo con los detenidos”. “Hay que proteger al empleado, tiene que entrar con capucha y un número en la espalda, para que no pueda ser identificado por nadie que no sea yo. Es muy difícil estar 24 horas cuidando a una persona que dice que va a matar a toda tu familia”, añadió.

Ante la consulta de Hernán Funes sobre la tecnología comprada para cortar la señal de los celulares en la cárcel de Piñero, Cococcioni disparó: “El gobernador nos dijo que al primero que apagaba el inhibidor le cortaba las dos manos”. Y continuó: “Es cierto que la administración anterior lo hacía para no tener problemas con la población carcelaria. Fiscales, ante requerimientos, entraron en conocimiento de que se prendía de manera intermitente”.

No obstante, el ministro confirmó que “aún con el inhibidor prendido, descubrimos que no trabaja bien”. Eso, detalló, se podría dar porque “no fue pensado para las necesidades de Piñero”. “Pullaro casi se infarta cuando se enteró que los inhibidores no funcionaban. Vamos a peritarlos para saber si sirven o no, y tomaremos medidas”, confirmó.

Por último, Cococcioni habló de la reunión en la que participó este jueves junto a Pullaro y Pablo Javkin con la nueva ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: “El gobernador trasladó nuestra propuesta y luego se verá qué se puede hacer. No vamos a pedir que manden un número determinado de gendarmes, sino que estén bajo las órdenes de Santa Fe. Que todos estén bajo una única mano”.