Caso Casco: "En la sala de audiencias se ventilan pruebas y no creencias"

Este martes, en los Tribunales Federales de Oroño al 900, se conoció la sentencia del juicio por la desaparición seguida de muerte de Franco Casco, que llegó desde Florencio Varela a Rosario, desapareció y fue hallado muerto en el río Paraná días después. Todos los policías acusados fueron absueltos en un fallo dividido y se decretó la libertad inmediata.

El abogado Martín Gesino, defensor público de la causa dialogó con Cadena 3 Rosario y dijo que hasta ahora “lo único que conocemos es el veredicto que es el resultado final del proceso, pero faltan los fundamentos de ese resultado, que se van a conocer en septiembre”.

Lo que sabemos hoy es que dos de los tres jueces consideran que no hay delito, es una absolución lisa y llana.

“El tercer juez declara su voto en disidencia y veremos por donde transita su razonamiento”, dijo el letrado.

Para el abogado es un acto de fe y no de análisis. “Lo que fue extraño es que la causa llegara a juicio porque no había prueba de nada. Dentro de un juicio hay que demostrar con pruebas y no había ninguna prueba por los cuales fueron acusados”.

Cada uno puede creer lo que quiera, pero adentro de la sala de audiencia se ventilan pruebas y no creencias y si la fiscalía no prueba, hay que absolver a los acusados.

“Tuvieron las oportunidades para probar todo y lo único que hicieron fue oponerse a nuestras pruebas”, advirtió Gesino.

Para el abogado “hay que atender que pasa con la familia Casco, me gustaría ayudar a esa familia. Hay millones de versiones de lo que pudo haber pasado, pero se centraron solo en que fue la policía. Es una causa regalada porque la respuesta puede ser evidente, pero hay una familia que se quedó sin respuestas”.

Causa de muerte. “Las pericias medicas no logran determinar las causas de su muerte, pero todo indica que es asfixia por sumersión, ósea que cayó vivo al río”.

Testigos. “Uno de los detenidos como testigos dio seis versiones de la detención, eso es inconsistente. Esto lo torna increíble, no que estuviese preso. Sustentaron sus teorías con testigos inconsistentes, así como la perito Virginia Creimer”.