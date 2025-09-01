Capitán argentino rumbo a Gaza: "La solidaridad a veces es medio peligrosa"

Jorge González, un capitán argentino de 52 años, lidera una flotilla civil que zarpa desde Barcelona con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval impuesto por Israel. González es el único capitán de bandera argentina en esta expedición, que cuenta con 20 barcos y más de 26.000 personas inscritas de 44 países, aunque solo unos pocos cientos han sido seleccionados para participar en esta peligrosa travesía.

En una entrevista en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, González explicó que la distancia a Gaza es considerable, alrededor de 1.600 millas, equivalentes a un viaje de 12 a 14 días. La flotilla realizará escalas en Túnez y Sicilia, donde se sumarán más barcos, lo que incrementará la cantidad de embarcaciones en su misión. "He visto en estos días en el festival de Venecia, en la escala de Milán, cantidad de barcos que han salido", mencionó González, destacando el aumento de la solidaridad mundial hacia Palestina.

El capitán reconoció los riesgos de la misión, citando antecedentes de flotas anteriores que enfrentaron violencia por parte de la Marina israelí. "La solidaridad a veces es medio peligrosa", afirmó, recordando el caso de un ataque en el que 11 personas fueron asesinadas hace aproximadamente diez años. "Todos somos conscientes de eso y bueno, es un riesgo asumido", añade.

González también abordó el objetivo de la misión, que no solo busca llevar ayuda humanitaria, sino "contribuir a la apertura de un corredor humanitario" que permita la entrada de medicamentos y alimentos a Gaza. "Está lleno de medicamentos, de comida y 600 toneladas de cosas paradas en la frontera con Egipto que el ejército israelí no deja entrar", explicó. En este sentido, enfatiza que el propósito es simbólico, buscando abrir un espacio para que la ayuda llegue a quienes la necesitan.

Respecto a la situación política en Gaza, González calificó lo que ocurre como un "genocidio" y no una guerra, argumentando que "no hay un ejército palestino" y que las acciones de Hamas no justifican el sufrimiento de los civiles. "La ONU dice que esto es limpieza étnica y desplazamiento forzoso", señaló, y criticó la falta de reconocimiento de Palestina como un Estado, lo que perpetúa el sufrimiento del pueblo palestino.

El capitán también hizo hincapié en que la lucha no es entre religiones, sino entre un gobierno y un pueblo oprimido. "Es muy fácil confundir religión con un gobierno", dijo, aclarando que el sionismo es un proyecto político que no representa a todos los judíos. "El antisemita directamente es una mentira descarada", afirmó, destacando que muchos judíos no apoyan las acciones del gobierno israelí.

González espera que la flotilla llegue a Gaza en un futuro cercano, aunque el clima ha complicado la salida. "Tal vez salimos hoy a la noche o mañana", indicó, y menciona que la comunicación será posible gracias a Starlink, a pesar de los intentos de inhibir la señal por parte de las autoridades israelíes.

Finalmente, el capitán resaltó la presencia de otros argentinos en la flotilla y la fuerte solidaridad latinoamericana hacia Palestina. "Entre los países latinoamericanos somos como 25", concluyó, enfatizando el apoyo creciente de figuras del espectáculo y la cultura en esta causa humanitaria.

Entrevista de Alberto Lotuf.