Amplio operativo policial para Peñarol-Central: "Será como en un clásico"

Los 2000 hinchas de Rosario Central que podrán viajar a ver al equipo ante Peñarol en Uruguay, por la Copa Libertadores, serán custodiados y controlados por un amplio operativo policial.

Así lo confirmó Kerman Da Rosa, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional de Uruguay, en contacto con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“El Ministerio del Interior catalogó el partido como de alto riesgo. Ya evaluábamos este partido antes de que suceda lo que sucedió en Rosario, por el posible pasaje de fase. Nunca se planteó que no haya parcialidad de Rosario Central en el encuentro. Al operativo se lo podría catalogar como un clásico”, comparó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Habrá unos 1100 policías, también controles migratorios en rutas. Los vamos a trasladar con custodia hacia el punto de concentración, que está a 10 kilómetros del estadio. El traslado de esa parcialidad hasta el estadio también será con custodia”, indicó, y sostuvo: “Al final del partido, primero se van los hinchas de Peñarol y luego los de Rosario Central, que se irán con custodia”.

Además, Da Rosa remarcó: “Habrá una tribuna para Central, una bandeja alta. No habrá tribuna compartida. Y a la gente que no tenga entrada le aconsejo que no venga porque no llegarán al estadio. Habrá controles previos”.