Finalmente habrá entradas para Rosario Central ante Peñarol en Uruguay

FOTO: Central vs Peñarol. Copa Libertadores 2024. Grupo G.

El Club Atlético Peñarol confirmó mediante un comunicado que los hinchas de Rosario Central tendrán 2.000 tickets a la venta para seguir al conjunto de Miguel Ángel Russo a Montevideo. En ese marco, apuntaron contra la Conmebol por no considerar el partido como uno de “riesgo” y no tener en cuenta “la prevención de posibles incidentes” en el encuentro definitorio por el Grupo G de la Copa Libertadores de América.

Las entradas se podrán adquirir en las próximas horas, de cara al choque del próximo 28 de mayo en el estadio Campeón del Siglo. “Con la mira puesta en la prevención de posibles incidentes, Peñarol se propuso analizar en profundidad la complejidad del partido a efectos de evaluar la posibilidad de jugar sin público visitante, realizando averiguaciones y gestiones a todo nivel, considerando los indicios que existen en publicaciones de redes sociales y refieren a posibles incidentes entre las hinchadas, y que ya están en conocimiento de las autoridades uruguayas”, destacaron las autoridades del Manya.

En ese marco, expresaron que el Ministerio del Interior, autoridad máxima en materia de seguridad pública, “tras un cuidadoso análisis de lo ocurrido en el partido de la ciudad de Rosario y las acciones de violencia contra los hinchas y el plantel de futbolistas, clasificó el partido como de ‘alto riesgo’”. “En el mismo sentido, la Asociación Uruguaya de Fútbol recomendó directamente que no se habilitara la venta de localidades para la parcialidad de Rosario Central. Así es que, sobre esa base, Peñarol formuló las consultas pertinentes a Conmebol, quien le exigió al Club que vendiera las entradas, desoyendo las advertencias realizadas y los argumentos esgrimidos”, añadieron.

El mensaje, que lleva la firma de la Comisión Directiva del conjunto uruguayo, denunció: “Peñarol no fue escuchado por Conmebol, y a nuestro entender, Conmebol no valoró la gravedad y previsibilidad de lo ocurrido en la ciudad de Rosario, cuando no hubiese sido la primera vez que se disputaba un partido sin público visitante, pudiendo evitar directamente que existan nuevos hechos que lamentar, esta vez en Uruguay”.

“El Club y su Comisión de Seguridad están trabajando en conjunto con las autoridades del Ministerio del Interior a los efectos de que todos quienes vayan al estadio, los peñarolenses e hinchas y dirigentes de Rosario Central, puedan disfrutar del espectáculo, como ha ocurrido siempre en partidos por copas internacionales en el Campeón del Siglo. Pedimos especialmente al público de Peñarol que colabore con el normal transcurso del encuentro y que cuide nuestra casa, el Campeón del Siglo. Es importante evitar cualquier tipo de exceso e incidentes antes, durante y después del juego, porque el único perjudicado será Peñarol. Cuidar entre todos nuestra casa, es cuidar a nuestro querido Peñarol”, concluyeron.