Amor de radio y enorme emoción: una oyente se tatuó la firma del Turco Lotuf

Una oyente de Cadena 3 Rosario, identificada como Lucía, sorprendió al público al compartir que se tatuó el autógrafo de Alberto “Turco” Lotuf, el conductor del programa Siempre Juntos. La noticia se hizo viral cuando Lucía envió una foto de su brazo derecho, donde luce la firma del presentador. "Ni en mi familia esto ha pasado", expresó Alberto, asombrado por el gesto.

Lucía explicó su decisión: "Es una persona que siempre acompaña mis días cuando estoy trabajando. Hay muchas personas que se hacen tatuajes de cantantes, de clubes de fútbol, y yo dije, ¿por qué no de una persona que es compañera todas las mañanas?". La oyente destacó que el autógrafo representa una conexión especial y la forma de llevar a Alberto con ella en su vida diaria.

Durante la conversación, el conductor se mostró agradecido y sorprendido, comentando que ni sus propios hijos harían algo similar. "Si yo llego a hacerme un tatuaje, me sacarían corriendo", bromeó. Lucía, por su parte, mencionó que su pareja, Luciano, reaccionó con humor: "No te hiciste mi nombre, me dijo", aunque aseguró que todos saben cuánto lo ama.

Alberto, emocionado por el gesto de su oyente, concluyó la charla con un agradecimiento sincero: "Te mando un beso, Lucía. La verdad, es oxígeno para el día de hoy, para mí, para todos".