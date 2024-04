Alejandra tiene 60 años y quiere ser Miss Universo: "No tengo cirugías"

Alejandra Marisa Rodríguez, una mujer de 60 años originaria de La Plata, se coronó como Miss Buenos Aires 2024 y ahora busca el título nacional. En el certamen de belleza Miss Universo Provincial, Rodríguez venció a otras 34 participantes cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 73 años.

"Es el primer certamen en la historia de Miss Universo que tiene el carácter de inclusivo", afirmó Rodríguez en una entrevista con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. "Participamos mujeres entre 18 y 73 años al ser inclusivo en la edad fue inclusivo en las tallas, en las características físicas".

"Me cuido y voy al gimnasio. No tengo ninguna cirugía. Esto que emprendí es poder transmitir un mensaje. No importa la edad que uno tenga siempre se puede hacer algo nuevo", expresó.

El próximo desafío para Rodríguez será competir a nivel nacional en Miss Universo Argentina, donde Yamile Dajud, Miss Universo Argentina 2023, coronará a su sucesora.

Alejandra explicó que además de la belleza física se evalúan otros aspectos como los valores personales y profesionales. "Se tiene en cuenta el propósito de cada participante, los valores personales y estudios del trabajo", dijo. Además, destacó que también pueden participar mujeres casadas o madres, algo que anteriormente era motivo de descalificación.

Aparte del certamen de belleza también se realizó un proyecto solidario para apoyar a comedores escolares recopilando útiles escolares y material didáctico.