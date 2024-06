Alcalde de La Paz: "Pasamos de la tragedia a la comedia, fue un sainete"

Horas de confusión vivió Bolivia este miércoles por la tarde, cuando el Gobierno denunció un intento de golpe de Estado.

Iván Arias, alcalde de La Paz, localidad en la que se encuentra Sede de Gobierno, habló con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y explicó: “Soy un alcalde de la oposición. Me llaman y me dicen que hay un golpe. Estoy muy cerca de la plaza. Veo y me sorprendo: se está atentando contra un bien común como es la democracia, que nos costó 42 años conseguirla. A las 17 se retiraron los militares. La gente quería tomar actos de violencia. Luego yo también me retiré. Empezaron a decir después que esto era una farsa. De la tragedia pasamos a la comedia, fue un sainete”.

“Como toda crisis, es momento de que los bolivianos vean que cada uno cuida sus intereses, no cuida patria. Este es un momento de inflexión. Bolivia pasa por una crisis política muy fuerte, no tenemos liderazgo en el oficialismo ni en la oposición”, analizó.

“Estos intentitos hemos tenido varias veces, que no sea el preámbulo de algo más grande. Yo mismo fui víctima de las torturas de la dictadura. Se lo que cuesta la democracia. Jeanine Áñez es una presa política. Hoy en Bolivia hay grieta, rencor y una gran sed de venganza”, precisó Arias.

Y evaluó: “Nos chupamos la época de bonanza. Teníamos 57 mil millones de dólares y las gastamos en canchitas, en cosas despampanantes, en dobles aguinaldos. Pasó con Evo Morales y antes también: hay un círculo perverso de crisis y bonanza”.