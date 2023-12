FOTO: Paros sindicales, la piedra en el zapato de muchos mandatarios no peronistas.

A los presidentes no peronistas la CGT les hizo el triple de paros

El presidente Alberto Fernández terminará su gobierno sin paros generales de la CGT (Confederación General del Trabajo). Ante ese escenario, Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, brindó cifras sobre las huelgas generales que padecieron los mandatarios no peronistas.

“El 62 por ciento de los paros se los hicieron a tres presidentes no peronistas. Fueron casi nueve paros por gestión. Apenas 16 paros les hicieron a siete presidentes peronistas en 28 años, son dos o tres paros por gestión. Son datos duros”, precisó Bermolén en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Cuánto de lo que hacen es defensa de los trabajadores y cuánto es defensa de las prebendas de los caciques sindicales. Muchos de ellos no pueden explicar sus patrimonios”, indicó sobre los sindicalistas el también profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral.

“El brazo ejecutor es desestabilizante para los gobiernos no peronistas”, señaló sobre la CGT, y alertó: “Javier Milei es reformistas. A los presidentes de ese tipo no les fue bien con los paros. Pero hay un mandato de cambio, la sociedad argentina no será tolerante”.