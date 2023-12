La Sub 17 cayó por goleada ante Mali y se quedó sin podio

El seleccionado de fútbol Sub-17 de la Argentina perdió ante Mali por 3 a 0 y culminó en el cuarto puesto en el Mundial de la categoría que se desarrolla en Indonesia.

El encuentro se jugó en el estadio Manahan en la ciudad de Surkarta, con el arbitraje del chino Ming Fu, y los goles fueron marcados por Ibrahim Diarra (8 minutos), Mamadou Doumbia (45m) y Hamidou Makalu (48m).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

Argentina U17 0-2 Mali U17, Mamadou Doumbia easily shot from a free position in the last moments of the first half and scored the goalpic.twitter.com/ifoiViqvSn