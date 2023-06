Esperado debut: Garnacho jugó en Argentina y no podrá estar en otro seleccionado

El delantero nacionalizado argentino Alejandro Garnacho tuvo este jueves su estreno absoluto con el conjunto nacional, en la victoria por 2 a 0 frente a Australia en Beijing, China, y quedó blindado por tres años ante el llamado de otro seleccionado.

El futbolista de 18 años ingresó desde el banco a los 28 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Nicolás González y cumplió, en un esperado debut por los hinchas argentinos. Usó el número 28 en la espalda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De esta forma, el delantero del Manchester United, oriundo de Madrid pero de madre argentina, cumplió con el primer requisito para quedar ligado para siempre con la Selección, algo que él ha expresado en reiteradas ocasiones como su deseo a pesar del claro interés de la selección española.

A pesar de que la FIFA establece que un jugador necesita de tres partidos para no poder vestir otra camiseta, su ingreso en el amistoso es suficiente para impedir que sea convocado por otro conjunto durante el transcurso de tres años.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, Alejandro fue categórico en su decisión de vestir la camiseta albiceleste: "Yo no dudé nada porque me siento argentino; soy argentino. Apostaron por mí; yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó del minuto uno. No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá, y si no debuto en esta gira y no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará".

Los dirigidos por Scaloni volverán a jugar el próximo lunes desde las 9.30 de Argentina, enfrentando a Indonesia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/