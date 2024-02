Borja la sacó adelante

Diego Borinsky

Martín Demichelis encendió el debate con su declaración del último domingo tras el triplete de Miguel Ángel Borja ante Vélez, y en esta tierra nuestra tan futbolera y tan propicia a discutir sobre cualquier tema que ande dando vueltas por ahí, no podía ser más que bienvenida la frase del entrenador de River.

¿Qué evaluamos cuando tenemos que responder la pregunta de quién es el mejor 9 del fútbol argentino? ¿Su trayectoria? ¿Su presente de estas 3 fechas de Copa de Liga? ¿Lo que viene haciendo desde el último año? ¿Su proyección para lo que resta de este semestre? ¿Sus condiciones técnicas, anímicas, físicas? Bueno, en realidad sería una mezcla de todo eso.

Miguel Borja hoy tiene todos los boletos para darle la razón a Demichelis, más allá de que es el 9 de su equipo y los entrenadores tienen por costumbre ensalzar a sus dirigidos. A los 31 años, el colombiano está en plena vigencia, seguramente no en el pico más alto de su rendimiento físico, porque ese momento suele darse a los 25 o 26 años, pero sí atraviesa una etapa de notable madurez y seguridad.

Revisemos un poco su foja de servicios para comprender que su presente no es fruto de una breve rachita de verano. De hecho, el Colibrí metió goles en casi todos los clubes en los que jugó hasta llegar a 185 gritos en 456 partidos, redondeando un más que aceptable 0.40 de promedio.

Quizás algunos memoriosos hinchas de River tengan de Borja un primer recuerdo no muy grato. Después de iniciarse en Deportivo Cali, continuar en Cúcuta Deportivo, Cortuluá y La Equidad de su país, para tener luego un paso sin éxito de unos meses por el Livorno de Italia, el colombiano de Tierralta apareció por el Monumental con la camiseta de Olimpo y sometió a Marcelo Barovero con un derechazo fulminante en el arco de la Sívori para poner 1-1 el partido. “Toda la honra y gloria a Dios”, declaró entonces el autor del empate. Ese gol en la fecha 16 de 19 le permitió al escolta Racing acercarse dos puntos a River y en la jornada siguiente superarlo tras ganarle 1-0 en Avellaneda para encaminarse hacia el título. Ya tendría tiempo de compensar ese sinsabor.

En Colombia, Borja defendió diferentes camisetas: con la de Independiente Santa Fe ganó la Copa Sudamericana 2015 tras superar en la final a Huracán, en su segunda etapa con el Cortuluá explotó convirtiendo 22 goles en 24 partidos y eso le permitió saltar a Atlético Nacional de Medellín donde generó una conmoción. Si el sueño de cualquier equipo es contratar a un hombre para las instancias definitorias de una Copa y que te lleve de las narices a conquistarla, lo del Colibrí constituye el ejemplo más rotundo. Borja llegó al Verde de la Montaña a mediados de 2016 para disputar las semifinales de la Copa Libertadores. En su debut le metió dos goles en los últimos 10 minutos al San Pablo en el Morumbí para ganar la semi de ida 2-0 y metió otros dos goles en la revancha para dar vuelta el 0-1 inicial e imponerse 2-1. Y en la final, luego del 1-1 en la ida con Independiente del Valle en Ecuador, anotó el 1-0 en la revancha que le dio la segunda Libertadores de su historia al equipo en el que atajaba un tal Franco Armani, con el que ya se iba a reencontrar. Lo del Colibrí fue bestial: 5 goles en 4 partidos en el trofeo más deseado de todos y vuelta olímpica, la segunda en dos años. Sudamericana en 2015, Libertadores en 2016.

En otro verde gigante del continente, el Palmeiras, gritó 36 veces en 112 partidos. Y algunos de esos gritos tienen mucho que ver con que se haya podido disputar la histórica final de Madrid, aunque quizás aquí muchos hinchas memoriosos de River no lo tengan presente. Repasemos. Para clasificar a octavos de final en esa edición, Boca tenía que vencer como local a Alianza Lima en la última fecha y esperar que Junior no derrotara al Palmeiras. Si Junior ganaba su partido, Boca quedaba eliminado en primera ronda. Boca goleó 5-0 a Alianza Lima en la Bombonera y Junior perdió 3-1 con Palmeiras. Los tres goles del Palmeiras los metió Borja. De este modo, gracias a los goles de Borja convertidos al club del que siempre se declaró hincha (el Junior), Boca pudo clasificarse a octavos de final, luego pasó a cuartos, semis y ya sabemos cómo terminó la historia.

Con los colores de su corazón también dejó su sello en dos etapas para alcanzar 51 goles en 86 partidos, con un envidiable promedio de 0.59, además de coronarse campeón en la liga del 2020.

Con el Junior otra vez le convirtió a River, en la inolvidable Libertadores 2021 del Covid y de Enzo Pérez al arco. Y le anotó por duplicado, en la fase de grupos, en ambos enfrentamientos. En el 2-1 a favor de River en el Monumental y en el 1-1 en Colombia.

Tuvo un paso fallido por Gremio, con descenso incluido, le metió un gol en tiempo de descuento para empatarle 2-2 a la selección de Scaloni sobre la hora y hasta le festejó un gol en la cara al Dibu Martínez en la definición por penales de la Copa América 2021. A Borja, se ve, el Dibu no se lo pudo comer.

Con la camiseta de su país, entre la sub 20 con la que ganó el Sudamericano 2013 disputado en Mendoza (metió 3 goles), la sub 23 con la que disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la mayor, con la que jugó 1 partido en el Mundial de Rusia, acumula 17 goles en 48 partidos, con un promedio de 0.35, que no está nada mal para la exigencia y dificultad que acarrea un representativo nacional.

Boca intentó adquirirlo a fines de 2021, pero el colombiano eligió a Junior en ese momento. Siete meses después, en julio de 2022, ante la tenaz insistencia de Marcelo Gallardo (ya sabemos que al Muñeco era difícil llevarle la contra), aterrizó en Núñez a cambio de 8 millones de dólares. En su segundo partido, siempre entrando desde el banco, metió un gol y dos asistencias en Mar del Plata ante Aldosivi para presentar en sociedad ante su nuevo público el festejo tan particular de colibrí repiqueteando sobre la punta de sus botines. De ahí a fin de año, sumó una buena cuota goleadora con Pablo Solari de compañero en ataque.

Con la llegada de Demichelis, Borja arrancó de titular, pero rápidamente quedó relegado por Lucas Beltrán, que les ganó el lugar tanto a él como a Salomón Rondón. Como River jugaba con un solo delantero y cinco volantes, y el cordobés la rompía, Borja sumó muy pocos minutos en cancha. Así y todo, tuvo en sus pies un penal recontra caliente en el minuto 92 del superclásico disputado en el Monumental, con el partido 0-0. Pero a este muchacho criado junto a 11 hermanos y una madre que se pasaba todo el día haciendo empanadas para vender en la calle poco lo podía asustar un penal: la tocó contra un palo para conseguir una victoria inolvidable. Contradiciendo la teoría de Luquitas Rodríguez, Borja es un colombiano que juega con contexto.

Con la venta de Beltrán, Demichelis se inclinó por Salomón Rondón, del que había sido compañero y al que había pedido expresamente, y otra vez Borja debió remarla de atrás. Hasta se quejó con un posteo en Instagram, cuando se enteró de que ni siquiera iba a ser titular en un equipo alternativo que enfrentaba a Rosario Central. Debió borrarlo a los pocos minutos y pedir disculpas ante el grupo.

En este 2024, ya con la salida del venezolano y también de Matías Suárez, ante el fracaso en tres negociaciones sucesivas por contratar a un centrodelantero (Rafa Borré, José López y Luciano Rodríguez), sintiéndose con la confianza plena de ser el 9 titular del equipo, este año fue testigo de la explosión definitiva del colombiano. Tuvo presencia perfecta en la red hasta aquí: metió goles en los 4 partidos que disputó (ninguno de penal), entre Copa de Liga y Copa Argentina. Van 6 gritos hasta ahora, incluyendo el hat trick ante Vélez, el quinto de su carrera, todos con camisetas diferentes.

Si bien tiene en su cabezazo un arma recontra potente, una cualidad de la que ha carecido River en los últimos años y que le permite sumar la pelota parada como camino directo al gol (así convirtió ante Barracas y dos veces ante Vélez), no se nubla en el área y suele definir a los rincones, no patea al bulto. Y también tiene potencia y velocidad para ganar en los piques afuera del área. Es completo.

Su registro en River, hasta aquí, es de 29 goles en 65 partidos (0,45 de promedio). Muchos los metió entrando desde el banco. Siendo más específicos, fueron 29 goles en 3.119 minutos, lo que da un promedio de un gol cada 107 minutos. O sea: cerca de un gol por partido completo. Tremendo.

“Mami, yo te voy a sacar adelante”, le prometió el niño Miguel Ángel a Nicolasa Hernández Smith, mientras la ayudaba a mantener encendido el fogón donde se cocinaban las empanadas.

Da toda la sensación de que cumplió. Borja la sacó adelante.