Vecinos de San Vicente denuncian que orinan, vomitan y defecan en las veredas

Vecinos de la zona del CPC San Vicente denuncian que desde el 2019 padecen las consecuencias de fiestas clandestinas en la vía pública con música fuerte, consumo de alcohol, picadas de autos y motos y gritos. Todas las veredas amanecen orinadas, defecadas y vomitadas.

La situación –según dicen– se repite no solamente los fines de semana, sino que sucede todos los días en esa barriada de la capital cordobesa.

La zona afectada es entre las calles San Jerónimo y Ambrosio Funes, frente al CPC San Vicente. Aunque llaman a la Policía, aseguran que "llega tarde".



Afirman que desde hace cuatro años la situación los tiene a maltraer.

"Los vecinos no sabemos a quién acudir esto era hace cuatro años y ahora es todos los días estar respirando vómitos, toda la cuadra orinada en la zona de la plaza. Un vecino tuvo una amenaza. Le vomitaban frente al local y salió a pedir por favor que no lo hagan, lo insultaron y amenazaron que le iban a robar. En estos cuatro años no hubo acción preventiva. No esperamos más respuesta de la policía", contó Guillermo un vecino a Cadena 3.

"Vienen dos horas después, dispersan a la gente y a la media hora vuelven", agregó.

