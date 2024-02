Se desplomó un 40% la venta de maquinaria agrícola en enero

Los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de enero alcanzaron las 331 unidades, lo que representa una caída del 40,9% interanual si se tiene en cuenta que en enero de 2023 se habían registrado 560, de acuerdo a un informe de la División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).

El reporte también precisó que, si la comparación es con el mes de diciembre, se observa una baja del 27,7%, ya que en ese mes se habían patentado 458 unidades.

La titular de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (Afamac), Luciana Mengo, habló con Cadena 3 y señaló que la situación no es favorable y que se viene extendiendo desde 2023. "Desde entonces, el panorama es bastante malo. Las ventas no son buenas y las cosechas no han sido buenas por la sequía. A eso se suma la ausencia de líneas de crédito, que generan una situación de pocas ventas".

Y añadió: "Estamos en un proceso en el que todo está tan raro y diferente a lo que estábamos acostumbrados. No sabemos dónde estamos parados y a qué situación nos enfrentamos. La incertidumbre con este Gobierno es tanta como antes. Hace falta madurez política y empresarial".

Consultada por la Ley de Fabricación de Maquinaria Agricola, Mengo dijo que nunca se trató el proyecto. "La ley está, fue modificada y tratada, hemos hablado con diferentes sectores para darle curso. Pero la agenda parlamentaria tiene otras prioridades, seguiremos esperando".

También advirtió que las empresas pymes del rubro no pueden competir a la par con las estructuras de empresas multinacionales. "No podemos competir con estructuras financieras y crediticias como tienen las marcas multinacionales. Queremos que estén, pero no bajo las mismas condiciones en las que estamos las pymes".

Mengo señaló que por la crisis que atraviesa el sector, se pierden mercados. "No perdemos clientes, sino que perdemos mercados que nos llevó años conquistar".

"Un país no se puede manejar ni se pueden tomar decisiones con caprichos. Somos un país, no podemos manejarnos con la inmadurez del sector político porque nosotros no estamos en las bancas. Para eso nos representan y hay un líder político", finalizó.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.