Santa Fe: qué es el Estacionamiento Social Asistido que propuso el intendente

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, propuso el lanzamiento de un "Estacionamiento Social Asistido" con cuidacoches en aquellos sectores donde no opere el Sistema de Estacionamiento Medido.

La propuesta fue lanzada durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante y establece que los cuidacoches no tengan antecedentes penales o delitos graves.

El objetivo es acabar con las "extorsiones" que han denunciado en el último tiempo los ciudadanos y que esto se logre con el trabajo de las Guardias de Seguridad Urbanas y la Policía de la provincia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La presidenta del Concejo Deliberante, Adriana Molina, habló con Cadena 3 y explicó que "en las zonas donde no hay estacionamiento medido, vamos a iniciar una experiencia con cuidacoches, a quienes se les hará una capacitación. Estamos en contacto con el Ministerio Público de la Acusación para obtener datos de sus antecedentes penales, que puedan tener infracciones o contravenciones, pero sin ser delitos graves".

Actualmente, según indicó la funcionaria, "un vecino está pagando el estacionamiento medido, que es un servicio cuyo dinero va a la Municipalidad. Pero también hay muchas extorsiones de parte de los trapitos o naranjitas, esto pasa mucho cuando juega Unión o Colón. También, a la noche en las zonas donde hay muchos bares".

"A la vez, hay una situación social cada vez mayor y apremiante, con una ordenanza vinculada al tema de los cuidacoches y en todas las sesiones se hablaba de una ordenanza ficticia porque no se cumplía. Hablaba de registrar a los cuidacoches que no tengan antecedentes penales, que hagan cursos de capacitación o que no estén en zonas de estacionamiento medido. Nada de esto se cumplió", explicó respecto a antiguos proyectos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Molina señaló que el estacionamiento medido tecnológico va a seguir existiendo con mayor tecnología para que el conductor sepa dónde hay un lugar disponible y no "estar dando vueltas" por todos lados hasta encontrar un lugar.

"No debería haber más extorsiones porque va a estar actuando la Guardia de Seguridad de la Municipalidad y la Policía provincial, a partir de una medida que los vecinos nos están pidiendo", sostuvo.

Consultada por el aumento de la tarifa del estacionamiento medido municipal, Molina dijo que la actualización de $15 a $290 se debió a que el precio estuvo planchado durante cuatro años y que era necesaria la suba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, algunos trapitos están juntando firmas de los automovilistas para que no los saquen. En diálogo con Cadena 3 expresaron: “Cuando el gobierno nuevo entra nos piden certificado de buena conducta. Hace 11 años que estoy acá, no me va a quedar otra que salir a vender alfajores, siempre hice esto desde chiquito”.

Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Matías Arrieta.