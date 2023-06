Santa Cruz lleva más de 40 días de paro docente y hay alumnos con 30 previas

La crisis educativa en Argentina se profundiza cada vez más, especialmente en la provincia de Santa Cruz, donde los alumnos llegan al final de la educación primaria sin saber leer ni comprender un texto, según afirmó la diputada nacional de esa provincia, Roxana Reyes, en una entrevista para Cadena 3. La diputada pidió una intervención para garantizar este derecho fundamental.

"Es trágico lo que sucede en la educación. Y no se agota solamente en el conflicto salarial, que viene de hace tiempo, sino que la propia educación condena a los niños y adolescentes por el desgobierno, la falta de planificación y de inversión", dijo Reyes.

En este contexto, la diputada instó a la Defensora Nacional de los Derechos del Niño a que tome medidas para garantizar el derecho a la educación. Según sus palabras, hay alumnos que "pasan de año con hasta 45 materias adeudadas" y que muchos "finalizan el año sin calificaciones y sin un boletín que los respalde".

Además, el Arzobispo de Buenos Aires, García Cueva, intentó mediar entre la gobernadora Kirchner, y el sindicato docente, sin lograrlo.

"El Consejo Provincial de Educación está dirigido por Cecilia Velázquez, y desde el tiempo que yo llevo de gestión he tenido innumerables pedidos de reunión sin respuesta", afirmó Reyes.

"Estamos en una clara crisis educativa profunda, pero que además es una decisión del Gobierno. No invertir en educación, no invertir en infraestructura, no permitir educación de calidad y sobrecargar a los docentes para mantenerlos bajo la línea de pobreza", añadió.

Por último, la diputada concluyó que la situación es preocupante y que el Gobierno debe tomar medidas para garantizar la educación de calidad para los estudiantes.

Entrevista de Miguel Clariá.