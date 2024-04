Prepagas: aseguran que la única forma de pagar la cuota es que las subsidien

El extitular del PAMI, Carlos Regazzoni (MP: 87.004), expresó su preocupación sobre la situación actual de las prepagas en Argentina y consideró que el sistema está cerca de romperse debido a las medidas tomadas por el gobierno para bajar las cuotas mensuales y reformular los valores retroactivos a diciembre.

"Las prepagas se aumentaron en la misma magnitud que los precios masivos y obviamente eso llevó a cuotas impagables", señaló en diálogo con Cadena 3. En ese sentido explicó que, al igual que con otros servicios fijos como la luz o la educación privada, los usuarios no pueden ajustarse porque no tienen dónde ir y porque los salarios no aumentaron de la misma manera.

El gobierno debe entender que la cuota de la prepaga es impagable porque el salario se cayó

Según explicó: “El inconveniente es que la prepaga no es la que forma el precio. El precio lo forma el prestador. Los costos de la salud son las prestaciones, el horario médico, las internaciones en los hospitales, bioquímica, medicamentos, kinesiología, todos los gastos de salud”.

“Cuando se liberan los aumentos, las prepagas recomponen esta situación, en parte, pero entonces ahora encontramos el siguiente problema. Con el primer decreto se permitió un nivel de cuota que la gente no iba a poder pagar. Esencialmente a nivel de la gente mayor. Y con el segundo decreto no se va a resolver el problema de la cuota”, detalló.

Sobre las posibles soluciones a este conflicto opinó que la única manera de bajar la cuota es con dos mecanismos, o el gobierno subsidia parte de la cuota -como se hizo durante la época del kirchnerismo- o se recomponen los costos y para esto hay que achicar el plan médico obligatorio.

En este último caso sugirió crear un plan médico obligatorio de emergencia y generar dos seguros: uno para los gastos de discapacidad, que tiene que ser un seguro nacional que pueda financiar los gastos de discapacidad y un seguro nacional que pueda financiar los medicamentos de altísimo costo.

“Si no se hace esto, lo único que se va a lograr es que van a quebrar muchísimas clínicas, muchísima gente del sector sanidad va a caer en la calle, los ingresos de los médicos y de todo el sector prestador van a seguir deprimidos y esto va a terminar deteriorando más la calidad de atención”, concluyó.

Por otra parte, refutó las acusaciones recientes sobre cartelización en el sector, argumentando que tales afirmaciones carecen de fundamento ya que todos los sectores económicos están sujetos a aumentos sincronizados debido a factores como salarios básicos regulados por el gobierno, precios e inflación. “Cualquier empresa antes de aumentar su producto, mira cómo están aumentando el resto y en base a eso genera su sistema de precios. Eso es lo más natural, no solo ocurre acá”, planteó.

Finalmente subrayó que “las cuotas son impagables como hoy en día es impagable el precio de la leche para la mitad de las familias argentinas”. “Para salir de esto la única manera que yo veo hoy es, por un lado, si el gobierno va a subsidiar parte de la cuota esencialmente a la gente mayor”

Entrevista de Miguel Clariá