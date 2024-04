Nuevo ataque de quemacoches: destrozaron tres autos en Villa Luro

Al menos tres autos fueron incendiados en la puerta de una concesionaria en el barrio porteño de Villa Luro, destruyéndolos por completo. Bomberos de la Comisaría Vecinal 10-A se desplazaron hasta el lugar para sofocar las llamas.

La secuencia ocurrió pasadas las 4 de la mañana de este martes, cuando comenzaron las llamas en un vehículo y luego se propagaron a otros dos.

"Salí por los ruidos y se me prendía fuego el auto (un Fiat 147). Lamentablemente no te lo toman las aseguradoras porque es un auto viejo. Tenía pensado arreglarlo y venderlo. Le hice motor completo, pero ahora no vale nada", narró un vecino, dueño de uno de los coches afectados.

Las primeras informaciones indican que fue un acto intencional, mientras la Policía y los bomberos avanzaban con la investigación. A pocos metros de los vehículos incendiados encontraron un bidón con restos de combustible.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Ariel Rodríguez.