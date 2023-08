"No hay ninguna prueba concreta contra ellos", aseguró el abogado de los Sena

Ricardo Osuna, abogado que representa a Emerenciano y César Sena, acusados por el crimen de Cecilia Stryzowski, dijo a Cadena 3 que continuarán realizando los planteos de oposición a la prisión preventiva y aseguró que no hay pruebas que inculpen a sus defendidos.

"No tienen ninguna prueba concreta y no tienen acreditado qué pasó con Cecilia hasta hoy. Si está muerta, si vive, si se fue a algún lado, no hay absolutamente nada y el hecho de que cámaras del domicilio hayan captado el ingreso y egreso de Emerenciano y Marcela no es suficiente porque hay otras personas que entraron ese día a la casa y no fueron imputadas", argumentó Osuna.

Según indicó, "hay versiones en el expediente y manifestaciones en ese sentido de que Cecilia se habría retirado del domicilio y hay personas que entran y salen y no son advertidas por las cámaras de seguridad".

"Las cámaras de seguridad y los informes hablan de personas masculinas o femeninas, no se puede identificar a las personas que entran, salen y permanecen, más que un indicio no logran pasar ese margen legal", planteó.

Y subrayó: "Hasta hoy no tienen ninguna prueba concreta que diga lo que pasó con Cecilia. Los restos óseos secuestrados eran de animales".

Entrevista de Miguel Clariá