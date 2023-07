Caso Cecilia: qué determinó el análisis de ADN de los huesos hallados en el río

FOTO: Caso Strzyzowski: los huesos hallados en el río no arrojaron ADN de Cecilia.

Los huesos hallados en el río Tragadero están "demasiado quemados" y no se pudo hacer el estudio de ADN, según confirmó el Equipo Argentino de Antropología Forense en la causa que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Fue el propio Ministerio Público Fiscal de Chaco que informó que los restos humanos hallados en el río Tragadero "no tienen suficiente ADN", por lo que no es posible saber si pertenecen o no a la joven desaparecida hace casi dos meses en la ciudad de Resistencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"La conclusión de los análisis genéticos, es la imposibilidad de obtener resultados de ADN de las muestras óseas y dentales estudiadas, ello teniendo presente que dichos elementos se encontraban en estado de carbonización a calcinados, condición que afecta severamente la conservación de la piezas y limita la posibilidad de extracción de ADN de calidad", señala el informe del Laboratorio de Genética Forense, del Equipo Argentino de Antropología Forense, ubicado en la ciudad de Córdoba.

A pesar de que confirmaron que son restos humanos, no se pudo constatar a quienes pertenecen.

En ese mismo lugar también se encontró un dije que, Gloria Romero, la mamá de Cecilia, confirmó en la rueda de reconocimiento de objetos que era de la joven.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/