Ley de Alquileres: ¿qué va a pasar cuando se terminen los primeros contratos?

Se cumplen tres años de la ley de alquileres, y según datos del Banco Central desde el 1 de julio de 2022 hasta el 1 de julio de 2023, el Índice para Contratos de Locación (ICL) ha experimentado un incremento interanual del 104,03%, reflejando una tendencia al alza con un constante crecimiento en los precios.

Ahora en los próximos días comienzan a concluir los primeros contratos regidos con esta ley y para Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, serán la prueba de fuego de qué van a hacer los propietarios. “Un 50 % quiere hacer extensión y renovar, y otro 50% no va a renovar, lo va a pasar a venta o en los lugares donde afecta el temporario lo van a pasar a temporario y a venta”, detalló.

“La mitad de la oferta estaría condicionada y la otra mitad no es que hacen los contratos a tres años lo que hacen son extensiones. Muy poco porcentaje resuelve contrato a tres años, la otra mitad de afectación turística no tiene duda de hacer problema en hacer contrato temporario estacionales o que no tienen relación con la afectación de la ley, actualización o índice”, agregó en diálogo con Cadena 3.

Para Bennazar en la situación actual para el que paga un alquiler es mucho y para el que cobra es poco.

“Cuando inicia el contrato el 4% dice que es muy buena renta, el tema es que empezás con 4% y al mes se pulveriza esa renta y como es en pesos después se destruye el poder adquisitivo de esa renta”, lamentó.

En ese sentido, indicó que desde la Cámara Argentina lo que plantean es que a futuro posiblemente haya que poner un término de contrato, dar un índice o usar el que está pero con uno alternativo o a libre pactación de partes; así como actualizar cada tres meses para que no sea un impacto para el inquilino y sea rentable para el propietario.

El escenario es complejo y comienza a impactar en otros rubros. El sector inmobiliario mueve 135 rubros y todos esos están paralizados porque ante la incertidumbre nadie apuesta a arreglar las propiedades. “Si no tengo un contacto extenso, nadie hace plomería, electricista, nadie va a hacer nada”, comentó Bennazar.

Además, otro impacto es en la psiquis de las personas cada vez que tienen que hacer un contrato. “La persona debería estar estudiando, concentrada trabajando, tranquila y eso no se está dando”, señaló.

Entrevista de Miguel Clariá