Las repercusiones tras los anuncios de Caputo

Tras las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, Cadena 3 consultó a referentes de la construcción, el comercio y del Polo Obrero, sobre su impacto.

Al respecto, Gustavo Weiss de la Cámara de la Construcción, señaló que las obras públicas licitadas y que no comenzaron, no se ejecutarían. "La obra pública futura se haría solamente con inversión privada y en el mundo la obra privada y de infraestructura, nomás es el 7% del total, porque no hay negocios privados en infinidad de obras", explicó.

Por otra parte, advirtió que "el empleo total en el sector es de 550 mil trabajadores, entre jornalizados y mensualizados". "La mitad de eso representa obra pública y se verían afectados por el parate", alertó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde la Cámara de Comercio Exterior, Miguel Zonnaras, señaló que desde el sector privado van a necesitar "más precisiones para saber el real impacto que va a tener en los distintos sectores y regiones".

"Toda medida que genere previsibilidad en las reglas de juego para el comercio exterior son positivas y eso nos va a permitir desarrollar con un cierto nivel de previsibilidad. Los desafíos en el corto y mediano plazo son enormes", concluyó.

Desde la Bolsa de Comercio de Córdoba, el presidente Manuel Tagle dijo que los anuncios están en consonancia con el espíritu de Javier Milei y con la reducción del gasto público. "No hay tiempo y el tiempo puede significar que se cambien las variables y lo que ha dejado el kirchnerismo con Massa es una situación catastrófica", opinó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Entramos en una economía y gobierno más sensato, porque el país ha estado siempre en la insensatez, la irracionalidad y ahora ha llegado el momento del orden", comentó.

En cuanto a las tarifas eléctricas y de gas, Raúl Olocco, exsecretario de Energía de la Nación, manifestó que el anuncio fue "totalmente concreto". "Es un aumento tarifario y va a impactar de distinta manera, si es energía eléctrica, combustible o gas, para mí tienen que terminar -si son coherentes- con la segmentación tarifaria y trabajar en un esquema distinto sobre las cargas de quien consume más y quien consume menos", consideró.

Por último, desde el Polo Obrero, dijo que "no sorprenden los anuncios del ministro de la casta, porque es un ajuste al conjunto de los trabajadores porque el anuncio de la reducción de personal jerárquico es solo un maquillaje, pero dejará miles de trabajadores desocupados en la obra pública, en la administración pública". "El dólar a 800 pesos va a descargar sobre los trabajadores y eso será enfrentado por los trabajadores de la calle", lamentó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Guillermo López