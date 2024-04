Jaime Correas: "Milei tuvo su 125, de un mundo que evidentemente no conoce"

El ex director de escuelas de Mendoza, Jaime Correas, analizó en Cadena 3 la movilización en todo el país de las universidades públicas y la comparó con la que vivió el kirchnerismo con la resolución 125 de 2008.

"El presidente Milei ha tenido ayer su 125, de un mundo que evidentemente no conoce. Y cuando alguien se mete en un mundo que no conoce de una manera un poco osada y con alguna torpeza, tiene una respuesta que no entiende posiblemente", reflexionó Correas.

En ese sentido, dijo que "lo ideal sería que ocultara mejor en ese mundo para que no le pase lo que le pasó al kirchnerismo con el mundo del campo, que le fue bastante mal".

El especialista dijo que la movilización fue contundente. En el caso de Mendoza se habla de una concurrencia de 60.000 personas.

No obstante, reconoció que las universidades siguen enfrentando los mismos problemas estructurales graves. "La universidad argentina tiene problemas estructurales muy serios", afirmó.

Por caso, indicó que solo el 62.4% de los estudiantes retienen su lugar después del primer año y solo el 25.5% se inscriben en carreras de ciencia y tecnología. Además, señaló que a pesar del aumento significativo en la matrícula durante los últimos años (un crecimiento cercano al 40%), el número de graduados solo ha aumentado en un 29%.

"Lo que no hay es un análisis profundo de lo que sucede hacia adentro de la universidad argentina", enfatizó y puso el foco en los gastos excesivos y la necesidad de una administración efectiva para garantizar el futuro éxito del sistema universitario argentino.

Entrevista de Miguel Clariá