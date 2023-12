Intentaron ingresar a un departamento de Horacio Rosatti en Santa Fe

Este jueves intentaron ingresar a una de las propiedades que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti tiene en la ciudad de Santa Fe.

Según se conoció se trata de un departamento, que el magistrado emplea como oficina cuando está en la capital santafesina.

Rosatti hizo la denuncia en Buenos Aires y se bajó la orden a la Policía Federal, quien fue la que comenzó la investigación y constató el hecho.

Según se conoció barretearon la puerta del departamento, un lugar que la familia lo llama "el anexo" y que es donde Rosatti sigue trabajando cuando está en la ciudad.

No está claro si ingresaron o no y si se robaron algo o no. Para muchos podría tratarse de un mensaje mafioso, ante las denuncias que realizó el magistrado por el hackeo a su teléfono.

Informe de Matías Arrieta