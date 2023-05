Habló el hombre baleado en una verdulería: "Vivo día a día, no tenía un peso"

AUDIO: Hombre baleado en una verdulería: "No me sacaron nada, si no tenía un peso"

Félix Alberto Lallana, de 54 años, fue dado de alta este lunes al mediodía, tras pasar más de una semana internado en el Hospital de Urgencias de la Ciudad de Córdoba.

Fue atacado el domingo 21 de mayo por tres motochorros cuando entraba a una verdulería de barrio Matienzo y fue baleado en el cuello por uno de los agresores mientras emprendían la huida.

El estado de salud de Félix durante los días posteriores al ataque fue delicado y el jueves pasado pudo brindar sus primeras declaraciones en un diálogo exclusivo con Cadena 3.

Félix contó por primera vez que él reconoció al delincuente que le disparó: "Yo lo conozco porque hemos crecido juntos. Hemos ido a la secundaria juntos".

Tras ser dado de alta, dialogó nuevamente con Cadena 3, donde reconoció que "lo importante es que estoy acá", y aseguró que le urge que volver a trabajar porque "vive el día a día".

"Quiero terminar mi casita, ayudar a mi familia, a mi hijo. Yo vivo día a día, si no vivo de la panadería, hago lo que sea: changas, corto el pasto, pinto, hago plomería, hago de todo un poco", comentó.

"¿Qué necesidad de salir a robar si tengo para comer?, si yo laburo", dijo. Y contó que durante la semana junta cobre y aluminio y lo vende. "Con eso como con los chicos", indicó.

Consultado sobre lo que le robaron, respondió: "A mí no me sacaron nada, si no tenía un peso. Yo no manejo plata en la noche, porque por ejemplo, laburo esta noche y cobro recién al otro día.

Informe de Juan Pablo Viola.