Habló el hombre baleado en una verdulería: "Conozco al delincuente"

Félix Alberto Lallana es un sobreviviente. El pasado domingo a la mañana, el hombre de 54 años se tuteó con la muerte como nunca hubiese querido. Junto a su padre y a su esposa, Félix había ido temprano, cerca de las 8, a una verdulería de calle Reconquista al 4100, de barrio Matienzo, en la ciudad de Córdoba.

Con su padre se ganan la vida repartiendo pan. Con su labor diaria, él logra el principal sustento para su familia. Junto a Claudia, llevan adelante un hogar conformado por tres hijos y un nieto. Una familia a la que no le sobra nada y en la que todos saben que el día a día es imprescindible para salir adelante.

El domingo temprano, Félix llevó a su padre a su recorrida matutina, luego de dejar el pan. El hombre iba a la verdulería y luego a una despensa, para lograr las provisiones de esa jornada.

Félix y su mujer se quedaron en la puerta, adentro del utilitario, esperándolo. Fue entonces que aparecieron tres delincuentes que se movilizaban en una moto. A punto de pistola, encañonaron al panadero, lo obligaron a bajar del rodado y lo metieron adentro de la verdulería. A su mujer no la vieron.

Una vez en el interior del comercio, creyendo que él era el dueño, comenzaron a exigirle que les dijera dónde estaba el dinero. Félix vio la caja registradora y se las señaló.

Lo pusieron de cara al piso y le apoyaron el caño de la pistola en el cuello.

Ya todo estaba terminando. Los ladrones tenían la caja con el dinero y comenzaban a huir, momento en que el que le apuntaba le disparó allí mismo, a quemarropa. La herida fue tremenda: el balazo le atravesó el cuello y le fracturó una vértebra. Félix casi se desangra.

Alcanzó a ser llevado al Hospital de Urgencias, donde los médicos trabajaron a destajo para salvarle la vida. Fue sometido a una cirugía de emergencia, lograron contener la hemorragia y permaneció casi 48 horas atado a un respirador mecánico, en coma.

Este jueves, Félix volvió a vivir. Aún conectado a diversos aparatos, con un cuello ortopédico que lo sostiene, se reencontró con Claudia. Los médicos indicaron que su recuperación asombra.

Y fue en medio de este reencuentro que el hombre que le acaba de ganar a la peor cara de la inseguridad en Córdoba habló en exclusiva con Cadena 3.

Félix contó por primera vez que él reconoció al delincuente que le disparó. Logró comenzar a despejar una duda atroz que perseguía a los investigadores desde el domingo: por qué le disparó, si ya los ladrones tenían el dinero y empezaban a huir sin que nadie se resistiera, con un dominio total de la escena del crimen.

"Claro, el tipo creyó que yo era el dueño de la verdulería, como me vio entrar en la chata. Yo lo conozco porque hemos crecido juntos. Hemos ido a la secundaria juntos", reveló Félix.

Aún procesando todo lo que ha vivido en los últimos días, Lallana describió la escena: "Estaba boca abajo con sangre a los costados. Como si fuera una película de terror".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Más allá del hecho de que sobrevivió al disparo y se recupera en el hospital, lo que más perturba a Félix es el reconocimiento del agresor. No solo recordó su rostro, sino también su nombre: “Yo sé cómo se llama, no me calienta un pito decir el nombre. No tengo problemas. No le pude decir nada porque estaba de espaldas. No me dejaba dar vuelta”. En la entrevista dijo un apellido. A los investigadores de Robos y Hurtos de la Policía ya se los repitió.

Se trata de una persona con la que hicieron el secundario nocturno, siempre según su recuerdo.

Cuando se le preguntó el motivo por el que creía que su antiguo compañero de colegio le había disparado, el hombre sugirió: “Se habrá asustado. Habrá pensado que yo le iba a hacer algo o como que yo lo conocía, lo hizo”.

En medio de una recuperación que no deja de generar asombro, Félix espera recibir pronto el alta médica. Todo un milagro potenciado por el esfuerzo de los médicos. Pero no deja de mostrar su bronca por lo ocurrido. Subraya que por su trabajo, él ha visitado diferentes barrios considerados "complicados" por la inseguridad. Y que jamás vivió una situación tan al límite.

Por ahora, los investigadores de Robos y Hurtos de la Policía, que trabajan bajo directivas de la fiscal Eugenia Pérez Moreno, no han logrado identificar a los tres motochoros.

Félix y su familia saben que la recuperación va a ser larga, más allá de haber eludido a la muerte. Su trabajo, que hace cuatro días no puede realizar, es el sustento de los suyos. Por eso, han pedido que aquellos que puedan colaborar, que por favor los ayuden. Se puede hacer al CBU: Oslo.Puerta.Reno.

Además, este viernes, se realizará una choripaneada para recaudar fondos que permitan costear su recuperación y el día a día de la familia. Se llevará adelante desde las 20 en el domicilio de calle Julio Torres 1497, barrio Los Granados.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili e informe de Juan Federico.