Estremecedor relato de la taxista asaltada dos veces en pocos minutos

En un inusual incidente de "inseguridad infinita", una taxista de Córdoba fue víctima de robo dos veces en una misma situación.

Daniela, la taxista, relató su experiencia a Cadena 3 y aseguró que en los once años que lleva trabajando arriba del taxi sufrió muchos asaltos, pero nada parecido a este último.

"Lamentablemente te acostumbras a que te apunten con un arma, siempre pidiendo que no me apunten, que tengo hijos, no haciéndome la heroína, pidiendo por favor que no me hagan nada", describió.

"El año pasado también me robaron el auto, me dejaron en un barrio. Fue un domingo a la noche. Esta vez fue a las 16.30", lamentó.

Pese al episodio, dijo que lamentablemente deberá seguir trabajando porque es el único medio que tiene para alimentar a su familia. Daniela es madre de tres hijos.

Según su relato, el sujeto se subió al taxi y le apuntó con el arma para obligarla a conducir hacia barrio 16 de Abril. "Empezó derecha-izquierda, derecha-izquierda y lo más curioso es que yendo para el barrio crucé un patrullero, le hice juego de luces y nunca me prestó atención", contó.

"No me animé a tirar el auto encima del patrullero, porque como tenía el arma en las costillas, yo no sabía si me iba a pegar un tiro, entonces no me animé a tirar el auto, pero sí hice juego de luces. Pensé que el patrullero me iba a parar o me iba a seguir, pero nada", agregó.

Tras llegar al barrio, el asaltante quería que ingresara al interior de Villa Posse, pero ella se negó. Entonces mientras le quitaba sus pertenencias: el celular, la billetera, se acercaron tres jóvenes que la "agarraron de los pelos y la bajaron del auto". "Me pegaron una cachetada y me dijeron 'corré para atrás o te vamos a llenar de plomo'", relató.

En la huida, Daniela pidió auxilio a una pareja y en ese momento vio como los tres asaltantes huían en una moto, mientras que el primero tomó el taxi con intenciones de perseguirlos. "El que me estaba robando se cruzó para el volante, arrancó y se fue en zig-zag hasta que chocó contra un auto que estaba en la calle estacionado", detalló.

En medio del caos, los nuevos ladrones incluso procedieron a saquear el taxi estrellado y le robaron la rueda de auxilio. "Lo único que quedó adentro del auto fue el reloj, que no lo sacaron porque estaba prendido. Y mi cartera, que nadie la vio abajo del asiento. Fue lo único", señaló.

La taxista expresó su frustración por las constantes amenazas e inseguridad que enfrenta en su trabajo a diario y aseguró que "hay barrios donde ya no pueden ingresar a trabajar".

Entrevista de Miguel Clariá