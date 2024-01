En qué consiste el "Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor"

En el capítulo “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor” de la nueva versión de la ley ómnibus se recogió el pedido de la ONG Lógica de sumar a la exposición del IVA, los otros impuestos nacionales indirectos que tienen los productos.

Busca que se exponga en las góndolas el precio neto diferenciado del IVA y de otros impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales.

Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, explicó a Cadena 3 el impacto de esta medida y calificó el concepto de “revolucionario”. “Se expone el precio neto y los impuestos, así la gente va a tomar conciencia de que tenemos los impuestos más altos”, advirtió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En Brasil ya se aplica esto y dijo que en base a esa experiencia, la gente tomó conciencia y empezó a pedir que bajaran los impuestos y a reclamar servicios acorde a lo que paga.

“Si pago impuestos altos, dame más seguridad, educación. No me creo más que las cosas son gratuitas, me involucro en el gasto público porque son mis impuestos lo que genera esto”, señaló.

Informe de Guillermo López