El dolor de la hermana de Sebastián Villarreal: "No hay seguridad que alcance"

Jimena Villareal, hermana de Sebastián Villareal, el hombre asesinado la semana pasada en barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba, dijo que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta por parte de los investigadores, ni custodia policial.

Este jueves familiares, amigos y vecinos realizarán una nueva manifestación a las 19 en el Patio Olmos pidiendo por seguridad y justicia.

La mujer adelantó que están constituidos como querellantes en la causa a la espera de tener algún tipo de información, pero por el momento viven con temor tras lo sucedido.

Sebastián fue asesinado de varios disparos por dos motochorros que le llevaron su moto, en la madrugada del viernes, cuando iba a trabajar.

"Mis sobrinos deberían tener custodia policial y no está sucediendo. Esto nos pone en peligro porque sabemos que siguen en libertad y puede pasar cualquier cosa. Y estamos con mucha tensión y angustia y estamos pensando en que no pase nada", advirtió sobre la situación que atraviesan.

"Han pasado tantas cosas en el barrio y no queremos que esto le pase a ninguna familia más", remarcó.

Sobre el barrio dijo que desde hace diez años ya no se puede estar afuera, pero que antes de eso era una zona tranquila, de quintas. "Cuando éramos chicos jugábamos en la calle con libertad y ahora no se puede estar afuera. No hay medida de seguridad que alcance", lamentó.

"Los vecinos, los comercios la mayoría los han asaltado. Tenemos muchos casos y la policía también lo sabe y no queremos más discursos, queremos acciones" reclamó.

Sobre la muerte de su hermano contó que en total recibió cuatro balazos. El primero fue cerca de la cara, a matar, y le dio en el casco. "Cuando vienen los delincuentes se cayó con la moto y ellos le pegaron un tiro, estaba en el piso y cuando se para le pegan otro tiro y cuando cae lo remataron", relató.



Entrevista de Luis Fernández Echegaray