El abogado del "Porteño" Luzi habló de "copie y pegue" en pericias a los presos

Jorge Sánchez del Bianco, abogado de Martín el "Porteño" Luzi se refirió a la nueva detención y la polémica por la decisión de su libertad condicional concedida el año pasado.

Dijo que aún está esperando la indagatoria y que todavía no conoce el sumario y en ese sentido apuntó hacia la Policía de Córdoba por "filtrar" los datos de la detención.

En cuanto a la libertad condicional de su defendido, dijo a Cadena 3 que en su momento habían denunciado al juez de Ejecución, y que la decisión que tomó se ajustó a derecho. "A Luzi se le denegó cuatro veces la libertad condicional cuando tenía informes del Servicio Penitenciario que eran brillantes".



"Tuvo salidas transitorias y cumplió con lo que le exigieron. Ahora saliendo del tema Luzi, creo que esto es una falencia y parte de la falta de credibilidad de las pericias que se practican en Tribunales II", planteó.

"Puedo darle 30 pericias idénticas de 30 personas distintas. La evaluación tiene que ser más intensiva. A cualquier abogado que le pregunte, esto es un copie y pegue (copy-paste). Se sugieren tratamientos intramuros y no se explican por qué", detalló.

"En el caso de Luzi en concreto se ordenaron 10 sesiones intramuros, las cumplió, pidió la libertad condicional, se le ordenaron 10 más y así durante 4 o 5 meses. No hay una explicación de eso. Los peritos de control dicen que no pueden hacer futurología si se va a volver a delinquir o no", comentó.

Por último, apuntó hacia la falta de psicólogos en Bouwer y de peritos en Tribunales II.

Entrevista de Miguel Clariá