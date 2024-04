El abogado de Mosquera negó que el legislador consumiera cocaína

El exministro de Seguridad de Córdoba y actual legislador (en licencia), Alfonso Mosquera, enfrenta graves acusaciones por abuso sexual y violencia de género, en el marco de una investigación iniciada tras las denuncias de su expareja, una mujer policía.

A fines de 2023, el fiscal Gerardo Reyes lo imputó por lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y mediar violencia de género, amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad, hurto y abuso sexual.

Ahora, la noticia volvió a tomar relevancia tras una entrevista que el periodista de El Doce, Luchi Ibáñez realizó a la denunciante. En la misma la mujer habla de abuso, amenazas y asegura que el exfuncionario justificaba su comportamiento por el consumo de cocaína.

"Siempre se justificaba que era a causa del consumo de la cocaína que tomaba. Me pedía disculpas, me suplicaba perdón llorando. Después comenzaron las amenazas con el arma de fuego que tenía siempre (...) Me amenazaba que me iba a pegar un tiro en la cabeza y me decía, mira el cielo, vas a terminar como la madre de sus hijos, muerta. Yo tenía mucho miedo", relató la mujer.

A raíz de estas declaraciones, Cadena 3 habló con el abogado defensor del legislador, Jorge Sánchez del Bianco, quien negó las afirmaciones sobre el posible consumo de drogas y la posesión ilegal de armas por parte del acusado y aseguró que confía en que la próxima pericia psicológica derivará inevitablemente en el sobreseimiento de Mosquera.

"Esperamos la pericia para determinar la inexistencia de síntomas compatibles con abuso sexual y estamos convencidos de que no va a haber ningún tipo de indicador en ese sentido", señaló Sánchez del Bianco, y sobre el arma de fuego agregó: "A Mosquera se le han practicado un sinnúmero de allanamientos y nunca se ha encontrado ningún tipo de arma en su poder".

Por otro lado, en cuanto al consumo de droga afirmó: "Mosquera es una persona pública que en el mayor transcurso de su vida ha ejercido cargos y justamente por ese motivo hemos comparecido a la fiscalía, hemos aportado un estudio que acredita que no consume, no ha consumido. Se puso a disposición y solicitamos a través de estos defensores en particular que se le haga el estudio que se indique de la manera que sea porque él está dispuesto a colaborar como lo ha hecho a lo largo de todo el proceso".

Consultado sobre el alto nivel vida llevado supuestamente por la denunciante gracias a Mosquera; Sánchez del Bianco aclaró que su defendido no está siendo investigado por ello. "El nivel de vida bajo ningún concepto es atribuible a mi representado", aseguró y expresó que la mujer mantenía también una relación con un "comisario mayor" que ocupaba un "alto cargo en la Policía de Córdoba".

Finalmente, reiteró que está convencido de que declararán el sobreseimiento a Mosquera.