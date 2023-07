El abogado de los Sena despegó a Marcela Acuña de la escena del crimen

En una carta publicada en los medios, Marcela Acuña, madre de César Sena sostiene que ella y su esposo, Emerenciano Sena, son "inocentes" y que se trata de una "causa armada". Además se cuestiona: "¿Por qué, si fue César (su hijo) responsable, nos incriminan a nosotros?".

"Presos con Emerenciano siendo inocentes; con una causa armada desde el partido judicial y radicales. No hay que confundir, una cosa es el hecho del femicidio de Cecilia, repudiable desde todo punto de vista, y otra cosa es el querer inculparnos desde una fiscalía que sin pruebas nos tiene no solo encerrados, paseándonos como trofeos con esposas como delincuentes, sino que nos mete en una causa con una carátula que no se sostiene hacia nosotros con pruebas, solo con supuestos", dice la misiva de puño y letra de la dirigente social.

Al respecto, y en diálogo con Cadena 3, el abogado de Marcela y Emerenciano, Juan Carlos Saife, dijo que "no tuvo conocimiento previo" de lo que iba a hacer su defendida, quien también es abogada, y confirmó que la carta no fue presentada ante la fiscalía, sino que fue dirigida a los medios.

"Ella no me dijo, no me contó, no me anunció nada, yo me enteré por los medios ayer a la mañana del contenido de esta carta que está dirigida a los medios de comunicación. Si hubiese sido presentada ante la fiscalía mi actitud hubiera sido otra de continuar o no con la defensa de esta señora, pero como fue presentada a los medios creo que ella está en todo su derecho de decir lo que piensa", planteó el letrado.

En este marco Saife despegó de la escena del crimen a Marcela y Emerenciano y reiteró la declaración que la mujer efectuó ante los fiscales.

"Cuando ella declara, dice: “Yo he visto un bulto y creo que es un cuerpo”, y a quien ella llama que es otro imputado le pide que vaya a la casa a confirmar que es así y le confirma que es un cuerpo. En la casa había solo tres personas y está comprobado que a la hora que Cecilia entra a la casa ellos ya no estaban y de esa manera es muy lógico. Si ellos dos no estaban y los únicos que estaban eran Cecilia y César ella está diciendo algo que los fiscales habrán tomado y sacado sus conclusiones", planteó.

Entrevista de Miguel Clariá