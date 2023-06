Diagnóstica, una empresa que permite el acceso médico con soluciones digitales

Diagnóstica, una empresa rosarina, logró establecer un puente entre la salud y la falta de acceso médico presencial mediante soluciones digitales. Roberto Viso, SEO de la empresa, compartió con Cadena 3 cómo lograron esta innovadora forma de trabajar.

"El objetivo central de Diagnóstica es democratizar la salud, descentralizándola y llevándola a lugares donde no llega fácilmente. Esto es un desafío no solo en Argentina, sino también a nivel global y, en particular, en Latinoamérica, donde la población crece a un ritmo superior a la disponibilidad de médicos", expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, destacó que existe una concentración de profesionales en las grandes ciudades, lo que hace necesaria la descentralización de los servicios de salud, tanto en áreas rurales como en los barrios más alejados de las ciudades.

"Las herramientas digitales desarrolladas por Diagnóstica permiten a los pacientes tener acceso a especialistas médicos desde cualquier lugar. A través de consultas en línea y una 'Estación Diagnóstica', donde el paciente puede recibir atención remota e incluso realizar pruebas y exámenes en tiempo real", indicó.

También crearon una valija portátil, denominada "maletín diagnóstica", que contiene dispositivos médicos y puede ser transportada a lugares de difícil acceso, como barrios carenciados o localidades pequeñas.

La empresa ha desarrollado equipos multifuncionales, conocidos como "multidiagnósticas", que se utilizan en centros de atención primaria de la salud para llevar especialidades médicas a lugares donde la presencia de especialistas es limitada.

Informe de Verónica Maslup