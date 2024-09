Dantesco incendio en un galpón de acopio de tarimas de maderas en Córdoba

Un incendio de grandes proporciones se desató este jueves a la noche en un galpón de acopio de tarimas de madera en barrio San Jorge, en la zona noreste de la ciudad de Córdoba, lo cual obligó a la evacuación de tres familias cercanas.

En la madrugada del viernes los bomberos continuaban trabajando para apagar las llamas, que provocaron la caída de dos tinglados en el lugar.

El siniestro afectó a varios vecinos de la zona, obligando a la evacuación de tres familias. Algunas de ellas ya han podido regresar a sus hogares, mientras que otras permanecen en casas de familiares debido al riesgo que representa la situación. José Tello, un vecino afectado, cuyos padres viven en una casa colindante, relató: "Todo quedó agrietado, todo el comedor, el baño, la pieza de mi vieja, el patio, todo, todo agrietado, todo fisurado, todo lo que es cañería, el tanque, agua, todo".

En conversación con Cadena 3, Tello expresó su preocupación por la seguridad de sus padres, quienes aún están evacuados: "No puede haber gente acá viviendo. Yo me quedé por el tema de seguridad. Aparte, también he estado colaborando con los bomberos, dándole agua y algo también de alimento, café, porque estaba frío en la madrugada".

El vecino también manifestó su preocupación sobre la situación del galpón, que había sido un foco de riesgo durante años: "Uno fue el que se quedó en no avisar. En no denunciar, porque le hemos dicho varias veces a los propietarios, siempre hicieron caso omiso. Nunca nos dieron importancia".

Ayer, el comisario de bomberos, Sergio Cravero, informó a Cadena 3 que cuatro dotaciones asistieron a la calle Niceto Vega al 2780, donde el fuego afectó considerablemente la estructura del lugar.

Cravero detalló que era un "fuego generalizado" y parte del techo del galpón colapsó.

"Son tres familias las que han sido evacuadas preventivamente, que son las viviendas que colindan a lo que es este predio", agregó Cravero.

Informe de Jorge Mercado y Lucía González.