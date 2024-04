Córdoba: legisladores opositores piden el apartamiento del ministro Gill

El ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, Martín Gill, está a la espera de un juicio por presunta violencia de género y lesiones leves contra una expareja. Por el caso, legisladores opositores han adelantado que solicitarán su renuncia al Gabinete Provincial e iniciarán un juicio político en su contra.

En la Unicameral se han presentado dos proyectos relacionados a esta situación. Uno corresponde a la presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero, que solicita la renuncia del Ministro hasta que se resuelva su situación judicial. El otro proyecto, presentado por el legislador Gregorio Hernández Maqueda, busca iniciar el procedimiento para un juicio político si es que se comprueba que Gil incurrió en un delito doloso o indigno.

Ferrero enfatizó sobre la importancia de tratar este tema con seriedad dado que el Gobierno de Córdoba sancionó leyes para proteger a mujeres víctimas de violencia, como fue el caso de la Ley Micaela. Según Ferrero, "no se puede permitir el silencio cómplice y deben obligar a Gill a renunciar hasta tanto se aclare su situación judicial".

"Me parece que un poco es poner el eje en un tema tan sensible. El Gobierno provincial fue pionero en sancionar leyes que protegieran a las mujeres que son sometidas a violencia, como fue en su momento la Ley Micaela. Entonces me parece que ahora no puede mirar para otro lado, no pueden permitir el silencio cómplice y deben obligar a que este ministro renuncie, hasta tanto se aclare su situación judicial", dijo Ferrero en diálogo con Cadena 3.

Es importante mencionar que Martín Gill es el sexto funcionario público involucrado en un caso de violencia de género. La producción de Radioinforme 3 ha intentado entrevistar al funcionario, quien remitió a su abogado y anunció que apelarán el pedido de elevación a juicio.

Otros funcionarios señalados por casos similares son el exsecretario de Movilidad Urbana, Gabriel Bermúdez; el exdirector de Defensa Civil, Diego Concha; el exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, el exsubjefe de Bomberos, Gustavo Folli Pedetta y Miguel Ledesma.

