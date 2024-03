Santa Fe: la Legislatura provincial convirtió en ley el juicio por jurados

Este jueves, la Cámara de Diputados de Santa Fe dio luz verde a la implementación del juicio por jurados en la provincia al aprobar los cambios propuestos por el Senado al proyecto original.

La medida implica una reducción en el número de delitos que serán juzgados bajo esta modalidad, siendo un paso significativo en la búsqueda de una justicia más participativa y transparente.

La nueva normativa establece que los ciudadanos intervendrán como jurados en cuatro tipos de delitos: homicidios calificados, abuso sexual seguido de muerte, robo calificado por homicidio y casos en los que estén involucrados personal policial o penitenciario en situaciones de enfrentamiento, incluso estando fuera de servicio.

La ley, según se estipula en su artículo primero, tiene como objetivo principal la implementación del juicio por jurados en las causas criminales, en concordancia con los preceptos constitucionales tanto a nivel nacional como provincial, así como con disposiciones del Código Procesal Penal de Santa Fe.

En cuanto al veredicto, se establece que el jurado podrá declarar al acusado como "no culpable", "no culpable por razón de inimputabilidad" o "culpable", siendo necesario un consenso unánime. En caso de no alcanzar este consenso, se contempla una mayoría agravada de diez votos.

Santa Fe se suma así a otras provincias argentinas que ya han adoptado esta modalidad.