La Comisión de Acuerdos elevó un dictamen para suspender a Edery

La Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe comenzó con el tratamiento del pedido de sanción realizado por el diputado Fabián “Palo” Oliver contra el fiscal Matías Edery. En su presentación, pidió la suspensión del funcionario por cuatro meses y la quita del 50 por ciento del salario.

En ese marco, se le dio despacho favorable a un dictamen para suspender de sus funciones en Rosario a Edery "mientras dure la investigación". El mismo será elevado a la Asamblea Legislativa para tratarlo en el recinto la próxima semana.

En la mañana de este martes, en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Oliver indicó que llevó a cabo una “valoración” sobre un informe del auditor general del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai, y agregados como descargos del fiscal. “Llegué a la conclusión de que se podían realizar reproches desde el ámbito administrativo. Lo que hizo Edery, desde mí punto de vista, está totalmente comprobado. Se le reprocha habilitar un registro de testigos o informantes protegidos sin facultades. En Santa Fe no estaba reglamentado”, atendió.

Oliver recordó que existe “una causa, que se conoce como Califa, que es una extorsión en la que se acusa a Edery de no realizar la persecución penal a Mariana Ortigala y Rodrigo Ortigala, su hermano”. En ese marco, “el fiscal Federico Rébola plantea que nunca le habían informado que podía haber vínculos con Ortigala”, pero “Edery pudo demostrar que a Rébola se le había informado que los Ortigala podían ser parte de las extorsiones”, subrayó.

“Entiendo que el fiscal Edery es una persona honesta, pero eso no quita que yo pueda ser acusador. A mi se me pide la impugnación porque a dos días de las elecciones dije que no sabía nada de una acusación contra él, porque no se había presentado aún. Pero afirmé que creía que se trataba de una maniobra de Traferri, porque dos semanas antes de las elecciones había dicho que se iba a presentar después de 3 años de evadir a la Justicia. Creo que se lo quieren sacar de encima porque es un fiscal que incomoda”, atendió.