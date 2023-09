Claudio Poggi denunció a Alberto Rodríguez Saá por vaciar las arcas provinciales

El gobernador electo de San Luis, Claudio Poggi, acusó al actual mandatario, Alberto Rodríguez Saá, de realizar un vaciamiento de las arcas provinciales a meses de dejar su gestión.

Según indicó Poggi a Cadena 3, Rodríguez Saá retiró 88 millones de dólares de las reservas provinciales en el Banco Nación para "afrontar las contrataciones en los meses que quedan de mandato".

Señaló, además, que tras perder las elecciones, "tomó una actitud perversamente destructiva, incendiaria que va en contra de una transición institucional en democracia".

"Hasta que termine su mandato el 9 de diciembre somos rehenes de su decisión", comentó.

Y agregó: "Mucho más grave aún es que esta semana avanzó con una ley que tiene media sanción y que intentará convertir en ley, donde elimina el límite de cantidad de cargos de empleados públicos que determina el presupuesto de fin de año".

"Es una modificación que da un cheque en blanco y lo obliga a contratar empleados públicos sin decir de dónde se financia", señaló.

Sobre los fondos de la provincia usados para este fin, el gobernador electo cuestionó: "Estos recursos alcanzan hasta noviembre dejando desfinanciada a la provincia hasta diciembre y con una cantidad enorme de empleados públicos engañados en su buena fe".

No obstante, remarcó: "Vamos a cuidar la voluntad popular que se expresó en las urnas y anular todas esas medidas que son inconstitucionales".

"Todas estas acciones no dicen cómo se van a financiar porque no tienen cómo financiarse. Estamos haciendo responsables a los ministros que tienen nuevos contratos y no vamos a permitir que se ponga en riesgo la paz social de la provincia", insistió.

"La buena noticia es que este tipo de personajes se van el 9 de diciembre y el pueblo de San Luis se va a encargar que no vuelvan más", concluyó.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray