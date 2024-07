Causa Cuadernos: piden remover a los 3 jueces de Casación por sacar a Calcaterra

La Cámara de Casación generó controversias con su reciente decisión en la denominada "Causa Cuadernos", al redefinir los aportes de Ángelo Calcaterra, extitular de IECSA y primo del expresidente Mauricio Macri, como contribuciones de campaña y no como sobornos. Este fallo llevó a la remoción de Calcaterra del caso.

El Club Político Argentino se pronunció contra esta resolución judicial, calificándola como "una burla a la Justicia". Además, un grupo de diputados opositores pidió al Consejo de la Magistratura que destituya a los tres jueces responsables por este fallo.

Entre los firmantes del reclamo está el diputado Fernando Carbajal, quien sostuvo en diálogo con Cadena 3 que "es una causal de remoción" y "un hecho extremadamente grave desde el punto de vista jurídico".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El diputado denunció que esta decisión busca evitar el juicio oral en el Tribunal Penal y enviar el caso al Tribunal Electoral para controlar los aportes electorales.

Carbajal también expresó su preocupación por las implicaciones políticas y económicas detrás del fallo. "Esto no es gratis, estas decisiones que toman este tipo de jueces no son gratis. No sé cómo se paga en este caso".

El diputado enfatizó, además, que la acusación original contra Calcaterra era por coimas. Según indicó en diálogo con Cadena 3, cualquier cambio en esa acusación debe ser resuelto durante un juicio oral. En ese sentido, Carbajal expresó su frustración con el hecho de que se haya tomado una decisión definitiva antes del juicio oral.

Por último, el diputado Carbajal concluyó que la decisión de la Cámara de Casación no justifica ni legaliza lo que es ilícito y que esta resolución es "claramente un favor político".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.